“Que pague y reciba todas las penas”: Familia de inspectora asesinada en Calama pide justicia

La hermana y los hijos de María Victoria la recordaron como “una mujer muy buena, de corazón muy noble”, tanto con su familia como con los niños que trabajaba.

Este sábado se llevará cabo en Calama el velorio de María Victoria Reyes Vache, inspectora que fue asesinada por un estudiante de 18 años al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta.

Ante esto, sus hijos viajaron a la región de Antofagasta para acompañar a su padre en este debastador día, en el cual también se llevó a cabo la audiencia del escolar, donde se amplió su detención por 72 horas más.

Familiares de inspectora asesinada piden que se haga justicia

Carolina, hija de María Victoria, recordó a su madre como “una mujer muy buena, de un corazon muy noble, quería mucho a sus niños, disfrutaba mucho su trabajo (…) siempre fue buena madre, muy preocupada, muy pendiente de nosotros que siempre estuvieramos bien”.





Respecto al trabajo de su madre, indicó que “hace poquito habia cumplido 10 años de trayectoria en el colegio“, sin embargo, indicó que ella les había comentado que el centro estudiantil “se había vuelto un poco más peligroso, se veía en los jóvenes una conducta distinta, más agresiva“.

Luego de un confuso primer llamado, “después de hartos llamados se confirmó la noticia de que lamentablemente mi mamá estaba grave y, por último, ya que mi mamá había fallecido”.

Por su parte, la hermana de María Victoria, expresó que como famiilia esperan “que se haga justicia. Hay dos personas graves también, que la persona, si se le puede llamar persona, que ocasionó este asesinato, pague y reciba todas las penas. Mi hermana no se merecía esto, nadie merece una muerte así”.