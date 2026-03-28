28/ 03/ 2026 09:59

Encuentran planificación de masacre en Calama tras allanamiento a domicilio del agresor

A raíz de los peritajes que se han realizado por el fatal ataque de un estudiante en un colegio de Calama, la investigación presume que este hecho habría sido planificado por Hernán Meneses Castillo, de 18 años, ya que tras un allanamiento en su domicilio fue encontrado un cuaderno con varias planas de la planificación del ataque. A esto se suman los elementos que tenía en su mochila al momento de la detención, donde mantenía armas blancas y líquido acelerante.