VIDEO | Acechaba semidesnudo: Así abordaba en plena calle a sus víctimas el médico acusado de abuso en Viña - Chilevisión

Indignación ha causado en la comuna de Viña del Mar el caso de un médico que fue captado abusando de mujeres en la vía pública.

Se trata de un traumatólogo infantil que atiende tanto en consultar particular como en el servicio público, en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso

El hombre fue detenido, acusado de recorrer las calles buscando jóvenes en su auto para luego abordarlas y cometer abuso sexual por sorpresa.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cámaras captaron modus operandi

Las imágenes del método empleado por el profesional para abusar de sus víctimas fueron registradas entre el miércoles y el sábado de la última semana de agosto.

Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad ubicadas en el sector de Gómez Carreño.

En los videos se ve al hombre atacar a una mujer y a una menor de edad de 17 años.

De acuerdo a las policías, el hombre se paseaba en un vehículo y abordaba a sus víctimas semidesnudo.