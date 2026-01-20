Adiestraba perros policiales: Quién era la carabinera que murió en accidente en Santiago - Chilevisión

Durante la noche de este lunes, una funcionaria de Carabineros murió tras sufrir un accidente de tránsito en circunstancias que aún son investigadas por la Fiscalía.

Inicialmente testigos hablaron de que la funcionaria que estaba de franco manejando su motocicleta era seguida por un vehículo, sin embargo, desde la institución apuntan a otra tesis, aunque todo está bajo indagación.

¿Quién era la carabinera fallecida en Santiago?

La carabinera fallecida en un accidente en Santiago era la cabo primero de la Escuela de Especialidades identificada como Yillians San Martín Ulloa.

La policía tenía 30 años de edad y en Carabineros se dedicabda al adiestramiento canino.

Tras realizar las primeras diligencias, personal de Carabineros y Fiscalía detallaron que la víctima se encontraba de franco y se trasladaba en una motocicleta al momento de colisionar con un auto blanco en la intersección de San Diego y Ñuble, en la comuna de Santiago.

Luego de que se reportara el incidente, la primera hipótesis hablaba de un intento de encerrona hacia la funcionaria con posterior agresión de arma blanca. Testigos aseguraron que el auto la venía siguiendo previo al choque.

Sin embargo, luego de que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) peritara el lugar para determinar la dinámica del hecho, se confirmó que se trató de una colisión en la que uno de los dos conductores no respetó la luz roja del semáforo.

Por su parte, el general de la Zona Oeste, Alex Bahamondez, detalló que "el vehículo que colisionó la moto en la que venía, se da a la fuga no prestando la cooperación a la víctima" que falleció en el instante.