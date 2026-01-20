Coronel de Carabineros mató a delincuente que irrumpió su casa: Otros dos quedaron heridos - Chilevisión

Un coronel de Carabineros dio muerte a un delincuente que irrumpió en su casa en el sector de Valle Lo Campino, comuna de Quilicura.

Según información preliminar, minutos antes de las 6 de la mañana, cuatro sujetos vestidos de negro ingresaron a la propiedad, alertando al dueño de la vivienda.

El funcionario policial, con el fin de de repeler el actuar de los antisociales, emitió una cantidad indeterminada de disparos, uno de los cuales alcanzó a uno de los delincuentes, quien perdió la vida en el lugar.

En paralelo, se informó que habría otros dos sujetos que resultaron heridos producto de las balas, quienes posteriormente habrían ingresado a un centro asistencial de Quilicura y el otro a un SAPU en La Pincoya.

Carabineros desplegó un amplio operativo en el sector para dar con el paradero del cuarto involucrado para dar con su detención.