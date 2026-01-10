Carabineros mató a conductor que habría intentado atropellarlos en Villa Alemana - Chilevisión

De acuerdo a información entregada por la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima mantenía antecedentes policiales y una orden de detenció vigente.

Durante la mañana de este sábado, un hombre murió tras ser abatido por personal de Carabineros en el sector de Peñablanca, comuna de Villa Alemana.

De acuerdo a información entregada por el subprefecto Rodrigo Gallardo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima habría intentado evadir una fiscalización y "embestir a los funcionarios policiales".

Lo anterior ocasionó que se iniciara una persecución policial, que terminó con la muerte del conductor.

De acuerdo a la información entregada por el suprefecto, la víctima era un ciudadano chileno de 26 años que mantenía "antecedentes policiales y una orden de detención vigente por el delito de robo con violencia".

Asimismo, se detalló que el auto en el que se transportaba mantenía un encargo policial por robo en la comuna de Limache.