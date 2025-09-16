 ¿Esposado y asfixiado? Revelan nuevos antecedentes en caso de joven fallecido en mall de La Florida - Chilevisión
16/09/2025 09:03

¿Esposado y asfixiado? Revelan nuevos antecedentes en caso de joven fallecido en mall de La Florida

Carabineros entregó detalles del actuar de guardias que terminó con un joven fallecido al interior de un centro comercial santiaguino.

Un joven murió en un confuso incidente al interior del Mall Plaza Vespucio de La Florida, luego de ser golpeado por guardias de seguridad del recinto. 

Ayer, día en que ocurrió el hecho, entregaron su versión tanto el centro comercial como la madre del joven y, ahora, Carabineros dio a conocer la información que recopiló desde el lugar de los hechos.

De acuerdo a lo que sostuvo el comandante de la Prefectura Cordillera de Carabineros, Ignacio Toledo, la víctima fatal sufriría de esquizofrenia y que, a raíz de una descompensación, "habría agredido a tres personas que transitaban" por ahí.

Dicha acción motivó la respuesta de personal de seguridad del centro comercial, quienes "habrían intentado reducirlo".

Eso habría derivado en el accionar que cobró la vida del joven y en la lesión de los guardias. Ayer, por ejemplo, los funcionarios debieron constatar lesiones.

En ese sentido, el uniformado agregó que "una vez que se realicen las diligencias investigativas por parte de la Brigada de Homicidios, se va a determinar cuál sería la situación procesal de los guardias".

Así, parte de lo informado por Carabineros coincide con la declaración que entregó la madre de la víctima fatal.

Madre del joven fallecido también entregó nuevos antecedentes

Además de lo que ya señaló ayer, la madre del joven manifestó que, en pleno accionar de los guardias, su hijo fue esposado; hoy, se indaga si eso pudo dificultar la atención médica que entregó personal del SAMU.

En su testimonio también afirmó que, de los ocho guardias que llegaron a reducirlo, uno de ellos le propinó golpes en la cabeza con un casco de moto. 

Según relató, el joven habría muerto por asfixia o aplastamiento, lo que se condice con una de las causas investigadas que habla de un presunto paro cardiorrespiratorio, aunque aún es preliminar.

