Revelan el motivo tras el baleo de un padre a su hijo de dos años: “Dijo que estaba cansado de...” - Chilevisión

En riesgo vital y con un proyectil aún alojado en su cráneo se mantiene el niño de dos años que fue baleado por su padre la tarde del martes en Temuco.

El caso ha causado conmoción, luego de que el Ministerio Público diera a conocer que el ataque al menor de edad habría sido intencional y habría ocurrido en medio de una discusión con la madre del niño.

En esa línea, recientemente la Fiscalía reveló nuevos antecedentes del caso e informó que el altercado se originó debido a que el imputado acusó que “estaba cansado de pagar pensión alimenticia”.

El motivo del ataque a niño de dos años

Desde el Ministerio Público, el fiscal Luis Arroyo, relató que “la madre del niño recibió un llamado en horas de la tarde de ayer del padre, del imputado, quien le solicitó le permitiera ir a buscar al niño al jardín infantil”.

“Fue el padre hasta allá, retiró al niño, lo llevó hasta su casa en el sector Pedro de Valdivia, y cuando la madre llega después de su trabajo, aproximadamente a las 17:30, se encuentra con ellos en el mismo domicilio, él extrae un arma de fuego dentro de su vestimenta, sería un revolver, y lo pone en la cabeza del niño”, agregó el fiscal.

“Ella se asusta y él le dice que está cansado de pagar pensión alimenticia, que hasta aquí iba a llegar todo, se abalanza sobre la madre, comienza u forcejeo entre ambos, y en ese momento vuelve a tomar el arma, la coloca en la sien del niño y percuta el arma”, cerró.

Con estos antecedentes, el sujeto enfrenta cargos por parricidio en carácter de frustrado y su formalización fue ampliada hasta este viernes, a la espera de que realicen nuevas pericias en el caso.







