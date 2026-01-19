Punta de Parra, la localidad que el incendio devastó: Los testimonios que reconstruyen la tragedia - Chilevisión

Punta de Parra es una localidad costera a 6 kilómetros de Tomé, región del Biobío, su mayor atractivo turístico era el balneario que contaba con una vista panorámica de la bahía de Concepción. En 2025 se había inaugurado la reconstrucción de un establecimiento educacional que recibía alrededor de 200 niños del sector, sin embargo, todo esto fue consumido por el incendio forestal que azota a la zona.

De acuerdo a las estimaciones de Bomberos, aproximadamente un 80% de las viviendas fueron destruídas por las llamas que han devastado a las regiones de Ñuble y Biobío. Dos vecinos fallecieron al no poder evacuar el lugar, mientras que los que sí pudieron se encontraron con la mayoría de su pueblo totalmente incinerado.

Relatos de los vecinos

Los habitantes de la localidad han compartido experiencias de lo que ha sido esta tragedia. Relatan el momento en que entre todos trataban de apagar el fuego sin éxito. Uno de los vecinos lo describe "como si hubiese habido una guerra".

Las víctimas pudieron ver el instante exacto en que las llamas llegaban desde el bosque a las zonas urbanas y como las pavesas caían sobre los techos de sus casas.

El momento más difícil de los afectados fue evacuar y dejar sus hogares. Óscar comenta que fue complejo convencer a sus padres de salir de su casa "era un infierno". Al volver a sus casas, el panorama ya no era el mismo "es complicado ver tu casa, tus recuerdos, tus cosas", los vecinos se quedaron solo con lo que tenían puesto.

Ahora la esperanza es volver a levantar todo lo que el incendio se llevó, una localidad que ya se da por desaparecida, pero que sus vecinos aún quieren recuperar.