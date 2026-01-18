Así fue la evacuación por mar en Punta de Parra: Rescataron a 47 personas atrapadas por las llamas - Chilevisión

Punta de Parra es una de las zonas más afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío. A través de un video, la Armada mostró el despliegue de la policía marítima en la zona.

La policía marítima lideró una evacuación por mar en el sector de Punta de Parra, en la región del Biobío, luego de que el avance del incendio forestal pusiera en riesgo directo a vecinos y viviendas de esta zona costera.

Natalia Martínez Llamonao, capitán de puerto de Lirquén Subrogante, detalló que durante la madrugada de este domingo recibieron "un llamado de auxilio de personas que se encontraban atrapadas en el sector de Punta de Parra, dependiente de la comuna de Tomé".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Familias fueron evacuadas en embarcaciones

Ante la rápida propagación de las llamas y las dificultades de acceso terrestre, personas debieron abandonar el lugar utilizando embarcaciones.

"Inmediatamente se desplegaron las unidades marítimas disponibles, logrando evacuar a 47 personas hacia las localidades de Talcahuano y Lirquén”, detalló la funcionaria.

“La autoridad marítima reafirma su compromiso con la comunidad y mantendremos todos nuestros medios disponibles para mantener la seguridad y apoyar a la comunidad en esta emergencia”, agregó.

Cabe mencionar que Punta de Parra es una de las zonas más afectadas por el siniestro. Según estimaciones de Bomberos y la Municipalidad de Tomé, entre un 80% y un 100% de sus viviendas resultaron totalmente destruidas.