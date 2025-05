Presidente Boric por filtración de Caso ProCultura: “Que se investigue todo lo que haya que investigar” - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric hizo una pausa en medio de su visita a Japón y rompió el silencio sobre los últimos antecedentes que se conocieron del Caso ProCultura.

El mandatario conversó con los medios en el contexto de la Expo Osaka 2025 y abordó las filtraciones que incluyen la revelación de un diálogo privado entre él y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa del dueño de la fundación.

VER MÁS SOBRE CASO PROCULTURA

“Doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición: caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigar”, expresó.

En ese sentido, insistió en que “tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen".

Al respecto declaró que su rol será “no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, ni acusar por mi parte ningún tipo de persecución”.

“Tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad”, agregó.