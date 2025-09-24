“Sin mucha evidencia y razón”: Ministra Vallejo se refiere a críticas de Kast a Cordero - Chilevisión

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas realizadas por el candidato presidencial José Antonio Kast sobre el Ministerio de Seguridad y el jefe de la cartera, Luis Cordero.

En conversación con CHV Noticias, la ministra de la Segegob fue categórica y afirmó que "no es nuestra intención estar polemizando todo el tiempo con el candidato Kast".

"Sabemos que hoy día las principales intervenciones del candidato se basan en atacar al gobierno, la mayoría de las veces sin mucha evidencia y razón", arremetió.

De todas maneras, la vocera respondió a las críticas del abanderado republicano al Ministerio de Seguridad Pública y el jefe de la cartera, Luis Cordero, señalando que se han tomado en serio el combate al crimen organizado.

"Es el primer gobierno en la historia que aumenta tan considerablemente el presupuesto para la seguridad, más de un 15%; eso no se había visto", sostuvo Vallejo.

En ese sentido, añadió que este "es el primer gobierno que saca más de 70 leyes relacionadas con seguridad. Leyes aprobadas con acuerdos transversales para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado".

Por último, sentenció afirmando que la actual administración ha logrado disminuir la violencia rural en la macrozona sur y frenar la cantidad de ingresos irregulares.

Los dichos de Kast

En un foro organizado y llevado a cabo en la UC, José Antonio Kat, candidato presidencial de los partidos Republicano y Socialcristiano, esbozó críticas por el desempeño de la cartera.

"Se creó el Ministerio de Seguridad (...) Los invito a ver quiénes fueron nombrados como jefes de las distintas unidades y se van a sorprender por el currículum y la experiencia que tienen en el combate del crimen organizado", apuntó.

Y si bien dijo reconocer "los conocimientos del señor ministro (Luis Cordero)", opinó que para él estos "van por el área administrativa, no iban por el área del combate al crimen organizado, y los datos están".