Hallan cuerpo durante búsqueda de joven con autismo no verbal desaparecido en Ñuble - Chilevisión

De acuerdo a información confirmada por la Fiscalía de Ñuble, el cadáver fue encontrado a 800 metros del domicilio de donde desapareció José Ignacio Rodríguez el pasado 8 de enero.

En las últimas horas, la Fiscalía de Ñuble informó del hallazgo del cuerpo de un hombre en medio de la búsqueda de José Ignacio Rodríguez Pulgar, joven de 28 años con autismo no verbal que desapareció el 8 de enero en la comuna de El Carmen, Región de Ñuble.

De acuerdo a información oficial, el cadáver fue encontrado en el sector rural de Maipo Bajo a 800 metros de la vivienda donde José Ignacio se encontraba de visita junto a su familia al momento de su desaparición.

El cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal (SML) de Chillán, organismo que deberá identificar su identidad.

Hasta el lugar llegó personal del Ministerio Público, encabezado por el fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos, quien se constituyó en el sitio para coordinar las primeras diligencias investigativas y recabar antecedentes del hallazgo.

Desde la Fiscalía detallaron que el hallazgo fue informado directamente a la familia del joven, en una instancia encabezada por el fiscal a cargo y con el apoyo de profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).