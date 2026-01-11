Urgencia en región de Ñuble: Joven con autismo no verbal lleva más de tres días desaparecido - Chilevisión

José Ignacio Rodríguez, de 28 años de edad, fue visto por última vez el día jueves 8 de enero mientras se encontraba vacacionando con su familia en el sector El Carmen.

Preocupación es la que se vive en el sector El Carmen de la región de Ñuble tras la desaparición de José Ignacio Rodríguez, un joven de 28 años con autismo no verbal.

De acuerdo a información compartida por su familia, durante la tarde del día jueves 8 de enero perdieron su rastro mientras se encontraban vacacionando.

A más de tres días, sus cercanos y equipos de emergencia de Carabineros y el municipio han llevado a cabo una intensa búsqueda.

Mientras pasan las horas, su familia hace un llamado a la urgencia dado el alto nivel de dependencia y contención que presenta José. Es insulinodependiente y padece diabetes e hipertensión.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Intensa búsqueda tras desaparición de joven autista en Chillán

Al momento de su desaparición, José Ignacio vestía una polera y short de color verde y podría portar consigo un muñeco que utiliza como contención emocional.

Asimismo, a través de redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que se detalla su contextura física. Mide 1.70 metros de altura y pesa 70 kilos aproximadamente.