“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente - Chilevisión

Uno de los hinchas agredidos por la barra de Independiente en medio del partido con Universidad de Chile entregó su testimonio tras caer al vacío desde el segundo piso del Estadio Libertadores de América.

En conversación con CHV Noticias el joven relató lo que vivió cuando un grupo de barristas irrumpió en el sector donde estaba los hinchas chilenos, propinando brutales agresiones.

“Quedamos los que estaban en la galería y ahí es donde entran ellos (hinchas de Independiente) y nos acorralan”, detalló.

Al respecto, señaló que tras ver el linchamiento no tuvo opción más que saltar al vacío, acción que hizo con el fin de resguardar su integridad.

“No salté, a mi me botaron. Me pegaron en las manos. Era eso o dejar que me pegaran puñaladas hasta morir”, expuso.

Según expuso, fue tan rápido todo que “me di vuelta y salté” una altura que él estima que fue de por lo menos 20 metros de alto.

Estadio de Independiente clausurado

La Fiscalía de Argentina informó durante esta jornada que se determinó clausurar el Estadio Libertadores de América donde ocurrieron los lamentables hechos.

Ahora se procederá con la investigación de las autoridades correspondientes, en paralelo con la que debe realizar Conmebol.