Cronología: Lo que se sabe de la nueva denuncia de atropello en el Estadio Monumental de Colo Colo - Chilevisión

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso exclusivo al relato íntegro de la supuesta tercera víctima de atropello a las afueras del recinto deportivo. Entre otras cosas, detalló haber visto a Mylan y Martina, los dos fallecidos esa noche.

Este jueves el Hospital Sótero del Río informó que el día 10 de abril, cuando ocurrió el incidente en el estadio Monumental donde fallecieron dos personas, una menor de edad ingresó al recinto y constató lesiones tras denunciar haber sido atropellada por un vehículo policial.

Sería la tercera víctima de esta tragedia del fútbol. Su testimonio aún no está en la carpeta de investigación ni en los empadronamientos que hizo la policía de víctimas o testigos. Su relato en exclusiva en el informe del periodista Fabián Acevedo.

Cronología completa: El relato de la supuesta tercera víctima en el Monumental

CHV Noticias intentó contactar a la supuesta víctima, sin embargo, su familia declaró que no darán entrevistas en televisión. Aún así enviaron un escrito exclusivo donde la joven afirma haber llegado atropellada y aplastada hasta el hospital Sótero del Río.

"Estaba la calle, mi pierna y arriba quedó la reja. El auto pasó por encima y el que pasara por encima de la reja hizo que se apretara la reja con la calle y me apretara la pierna", comenzó relatando.

La mujer detalló desde el momento en que se originan los incidentes en Benito Rebolledo con avenida Maratón, en el perímetro del Estadio Monumental, hasta una caída accidental que tuvo junto a Mylan.

"Los hinchas de calles más arriba bajan y ven que no hay carabineros en la entrada, se meten y me empujan. Yo me tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo. Yo me paro y sigo corriendo y él se cae de nuevo, no se levanta y yo paro para tratar de ayudarlo. (Él estaba en el piso, pero estaba bien)".

En esa acción benevolente de ayuda en medio del caos es que sin especificar cómo, dice que cae la reja de contención de uno de los controles de accesos sobre ellos y también sobre Martina, de 18 años, quien al igual que el niño perdió la vida.

Puntualizó algo importante: si el carro lanza gases blindado pasó sobre una valla de contención o directo sobre las víctimas. "Me cae una reja encima, me pega en la cabeza y yo caí al piso y al tiro pasa el carro lanza gases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y yo quedé inconsciente entre el golpe la cabeza y el dolor".

"Despierto al rato después, no sé cuánto rato estuve inconsciente en el piso con la reja encima, pero me paro, ya que unos niños que estaban con Martina me ayudan y me sacan la reja, me ayudan a caminar, ya que me dolía mucho la pierna y estaban todos los carabineros mirando lo que había pasado. Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada".

Dice que solo un carabinero estuvo a cargo de solicitar una ambulancia. Sin embargo, entregó un importante antecedente sobre qué pasó previo a que Mylan y Martina fuesen trasladados hasta la clínica Bupa de Departamental.

"Sale una paramédica del estadio a ver lo que había pasado y le toma los signos a Mylan y a Martina. Ninguno tenía signos. En eso se baja el chofer del carro y se queda mirando. Tampoco hace nada. Después de como 2 minutos llega un carabinero y me pide que me vaya. Yo le digo que no puedo caminar y me vuelve a decir que me vaya rápido".

Evalúa entregar testimonio a Fiscalía Oriente

La joven finalmente se fue caminando con otra muchacha que, a su juicio, también fue atropellada, junto a quien sería presumiblemente una cuarta afectada que andaba acompañada de una prima, la que pide un vehículo de aplicación.

La joven afirma que antes se acercaron a la policía, pero que no fueron empadronadas como víctimas en una de las noches más oscuras del fútbol en nuestro país: "Nosotras nos acercamos a Carabineros antes de irnos para pedirles que nos lleven al hospital y nos ignoraron".

Esta supuesta tercera víctima estaría decidida a entregar su testimonio a la Fiscalía Oriente, pidiendo absoluto resguardo. Esto, cuando aún no se decide si se formalizará a un sargento segundo, a un cabo segundo que iba dentro del carro blindado y a un capitán que estaba a cargo de la patrulla.