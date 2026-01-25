Video | Registran violenta pelea entre hinchas de Colo Colo y U. de Chile en Lirquén - Chilevisión

A través de las redes sociales se dio a conocer una lamentable situación en Lirquén, uno de los sectores más afectados con los incendios en Penco, luego de que un grupo de personas comenzara a discutir en la vía pública.

Según se logra captar, hinchas de la Universidad de Chile y de Colo Colo comenzaron a gritarse y lanzarse objetos en plena avenida Pedro Aguirre Cerda.

En medio de la congestión vehicular, provocada por el gran flujo de autos que intentan llevar ayuda a los damnificados, las maquinarias de limpieza y retiro de escombros, estos sujetos se bajaron de sus vehículos para lanzarse objetos.

Si bien se desconoce el motivo de la pelea, se logra captar en el ambiente numerosos bocinazos por interrupción en el camino, además de gritos y abucheos por parte de transeúntes.

Nuevas medidas en Lirquén

Debido al alto tráfico, a contar de las 08:00 horas de este lunes, comenzarán a funcionar controles de acceso vehicular en los sectores Gabriela Mistral y Cerro Rahue, en donde se solicitará cédula de identidad y motivo de ingreso.

Este "plan de ordenamiento" busca liberar el camino para los servicios de ayuda que hasta ahora se han presentado dificultades y atochamientos para llegar al lugar afectado.