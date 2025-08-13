 El empresario apuntado por Wilson Verdugo de orquestar crimen del “Rey de Meiggs”: “Una cortina de humo” - Chilevisión
13/08/2025 14:17

El empresario apuntado por Wilson Verdugo de orquestar crimen del “Rey de Meiggs”: “Una cortina de humo”

Un reportaje A Fondo de CHV Noticias expuso los argumentos del imputado por el crimen de José Felipe Reyes Ossa para alegar su inocencia, entre ellos, la mención de otro empresario, quien no ha sido investigado por la Fiscalía.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Wilson Verdugo, imputado como presunto autor intelectual del crimen del “Rey de Meiggs” continúa alegando inocencia e intentando salir de prisión preventiva. 

Entre los argumentos del sospechoso para conseguir su libertad está el empresario colombiano Jorge Tom, quien habría sido apuntado por Verdugo como la persona detrás del crimen del comerciante José Felipe Reyes Ossa.

Según habría señalado el imputado, el origen del crimen estaría en un conflicto que tuvo el empresario extranjero con el fallecido Reyes, a raíz de una discusión en un evento que realizaron en conjunto.

El presunto vínculo de Jorge Tom

“No hay claridad respecto de quién fue el que primero mencionó a un colombiano de apellido o nombre Tom”, se señala en uno de los veredictos judiciales del caso.

Según el testimonio de un supuesto testigo expuesto en un reportaje A Fondo de CHV Noticias, Jorge Tom es dueño de la productora Iguana, en la cual el fallecido invertía altas sumas de dinero para la organización de shows en fondas y eventos en casinos.

En esa línea, el presunto testigo declaró que “el año pasado, en un evento en el casino Monticello en que participó Elvis Crespo, fue organizado por la productora Iguana, pero Felipe fue quien financió ese espectáculo”.

“Ese día él junto a su familia y la mía, nos queríamos sacar una foto con Elvis Crespo, de hecho Felipe quería entrar al camarín, ahí fue que trompeó con el Jorge Tom, porque él no lo quería dejar entrar al camarín”, agregó.

Pese a la mención de su nombre en la carpeta investigativa, el empresario no ha sido llamado a declarar por el caso y desde la productora se emitió un comunicado negando la existencia de un conflicto con Reyes.

"Creo necesario aclarar que no existió relación comercial alguna con José Felipe Reyes, ni tampoco hubo mayor conflicto con él. Mi nombre fue mencionado en este lamentable caso por parte de Wilson Verdugo para generar una cortina de humo".

Al respecto, desde Iguana Producciones descartaron presencia de Tom en el evento y que la empresa "no produjo ni estuvo a cargo al evento mencionado por un supuesto testigo. Jorge Tom tampoco estuvo presente en este evento donde habría un supuesto altercado entre él y Felipe Reyes".

Es por lo anterior que sostuvieron que "tanto el nombre de la productora como el de su fundador se vio envuelto en este triste hecho debido exclusivamente a un intento del principal acusado tras el crimen por desviar la atención de lo ocurrido".

Revisa el momento a continuación

