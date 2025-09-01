Luces y un tripulante que corre: Revelan videos del Cobra la noche que desapareció la lancha Bruma - Chilevisión

Una serie de video inéditos grabados por una cámara del barco Cobra muestran los instantes previos y posteriores al fatal accidente que dejó a siete pescadores muertos en Coronel.

En medio de la investigación para esclarecer el accidente de la lancha Bruma ocurrido la madrugada del 30 de marzo, fueron revelados registros clave de la noche que ocurrieron los hechos.

Se trata de una serie de videos grabados por una cámara del buque Cobra y que muestran lo que serían los instantes previos y posteriores a al fatal colisión que terminó con la vida de siete pecadores a bordo de la embarcación menor.

Las imágenes, reveladas por el medio Sabes, corresponden a registros claves para la investigación del caso, y que reforzarían la teoría de que los tripulantes se habrían percatado de un hecho anómalo tras el accidente.

Los videos clave del Cobra

Según explicó el mismo medio, los registros se muestran en orden cronológico y ocurrieron entre las 2:00 y las 5:00 (4:00 y 7:00 UTC) de la madrugada del 30 de marzo de 2025.

A las 2:28 am (5:28 UTC), las imágenes muestran a un tripulante caminando por la cubierta del Cobra con una linterna, instantes antes de la colisión.

A las 3:19 am (6:19 UTC), la cámara capta una luz a la distancia, que correspondería a la lancha Bruma, y minutos después, a las 3:22 (6:22 UTC), se captan destellos en el agua.

A las 3:38 horas (6:38 UTC) se captan linternas apuntando hacia el mar desde el puente de mando del Cobra y las 3:51, se enciende una luz en el puente, por donde se observa caminar a un tripulante.

Más tarde, a las 4:49 AM (7:49 UTC), se capta a un objeto -que parece ser una tabla- flotando en el mar, además de un tripulante corriendo por la cubierta.

Por último, a las 4:55 AM (7:55 UTC), las cámaras muestra a dos tripulantes portando linternas y desplazándose por la cubierta.