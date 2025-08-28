 “Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio - Chilevisión
28/08/2025 17:04

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

Publicado por CHV Noticias

Pablo Sanhueza, hijo de Juan Sanhueza, vigía del buque Cobra que se quitó la vida, dio a conocer este jueves una carta donde reveló un relato de su padre, quien le contó lo ocurrido aquella noche en que murieron siete pescadores producto de una colisión.

Se trata de un escrito que leyó ante los medios de comunicación, el que trata sobre una de las últimas conversacione que Sanhueza tuvo con su padre.

El vigía que se quitó la vida había desaparecido el 4 de abril, antes de una reunión en las dependencias de la empresa Blumar.

Hijo de vigía del Cobra revela confesión

"Sentado en el comedor de mi casa, junto a mi familia, esto fue lo que ocurrió. Mi padre nos dijo a todos que él quería decir la verdad de lo que pasó…", comenzó leyendo.

"Sabemos que Cobra impactó a Bruma, que el capitán (Roberto) Mansilla dio órdenes de bajar la marcha y de encender las luces; sabemos a estas alturas que todos los que iban en el puente sintieron no solamente un pequeño ruido, sino un fuerte golpe en dos oportunidades y que generó el movimiento del buque pesquero en toda su estructura”, relató.

Luego, aseguró que cuando su padre estaba en el puente, él conversó con un compañero y “le dijo textualmente que habían chocado una casa y que ellos sintieron tablas romperse”. Una vez que el Cobra recaló, Pablo indicó que comenzaron las reuniones con la empresa Blumar.

Pablo subrayó que a Juan Sanhueza “jamás le tomaron declaraciones” y que él “siempre quiso decir la verdad, pero nunca le dieron el espacio”. Cuando recalaron, sostuvo, le tomaron declaraciones a todos los tripulantes, menos a su padre.

Su progenitor, añadió, volvía "a la casa con mucho miedo y temor de perder su trabajo, expresando explícitamente que la situación se veía muy complicada y que los abogados de Blumar les decían que era muy compleja la situación".

Según el hijo del tripulante, la última georreferenciación del celular de su padre fue en el sector de Tumbes, mismo lugar donde, afirmó, vive gran parte de los colegas del Cobra.

“Yo tengo acceso al correo de mi padre y constantemente he estado revisando y, misteriosamente, se borraron todos los correos que hay desde el 4 de abril hacia atrás. Solamente hay registro desde el 4 de abril hacia adelante”, concluyó.

