Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto - Chilevisión

02/09/2025 13:38

Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto

Marcelo González Campos es el principal sospechoso del crimen de la madre de 33 años, quien fue asesinada a tiros por un conflicto vial en San Pedro de la Paz. Esta es una importante prueba que complica al detenido.

Revelaron un importante dato que complica a Marcelo González Campos, apodado "Crazy Nach", detenido como el principal sospechoso del homicidio de Paola Macarena Riveros en San Pedro de La Paz. 

Se trata de un match balístico que se presenta como una evidencia clave en contra del hombre, quien sería el responsable de la muerte a balazos de la madre de 33 años el domingo 17 de agosto, tras un incidente vial.

Los detalles de la prueba clave

Radio Bío Bío dio a conocer que los investigadores detectaron que las balas que fueron levantadas en otra escena del crimen, un asesinato en Lota, coinciden con las que le quitaron la vida a Paola.

Este crimen ocurrió el 29 de mayo de 2024, donde la víctima fue un joven de 17 años y además hubo otro herido de gravedad.

Según la indagatoria del Ministerio Público, el responsable sería "Crazy Nach", quien llegó junto a otros dos sujetos a bordo de un vehículo disparando reiteradamente.

El citado medio indicó que fuentes conocedoras del caso aseguran que el arma sería la misma, ya que las municiones, en ambos homicidios, coinciden.

Detención de "Crazy Nach"

El pasado viernes 28 de agosto y en Pilmaiquén, provincia de Arauco, González fue detenido por funcionarios de la PDI y la Armada. Estaba escondido en una casa rural de dos pisos. 

Tras ser trasladado hasta un recinto policial en Talcahuano, su detención se amplió hasta este martes, donde se espera que se le comuniquen cargos por el homicidio ocurrido en Lota, además de los resultados de las indagatorias por en la muerte de Paola Macarena Riveros. 

02/09/2025

