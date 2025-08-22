Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo - Chilevisión

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

Una lamentable tragedia ocurrió este viernes en el sector del Molo de Abrigo, en el puerto de Valparaíso. Un funcionario de la Armada murió tras caer al mar junto a otros compañeros.

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar con dos unidades por solicitud de la autoridad marítima.

"Debimos concurrir a la emergencia por la caída de tres personas, de sexo masculino, que cayeron al agua en el sector del Molo de Abrigo", indicó.

Según indicó Montenegro, una de las embarcaciones "pudo rescatar a dos personas con vida y que fueron entregadas a la autoridad marítima y a los servicios de salud para su revisión".

"Otra de nuestras embarcaciones debió rescatar el cuerpo de una persona fallecida, que fue entregada también al personal de salud, autoridad marítima y la policía civil", agregó.

El comunicado oficial de la Armada

Durante esta mañana, la Armada de Chile informó que "en circunstancias que se investigan, un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo".

"Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente", precisaron.

Finalmente, lamentaron "profundamente esta dolorosa pérdida, expresando sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento".