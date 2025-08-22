 Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 10:59

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

Una lamentable tragedia ocurrió este viernes en el sector del Molo de Abrigo, en el puerto de Valparaíso. Un funcionario de la Armada murió tras caer al mar junto a otros compañeros.

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar con dos unidades por solicitud de la autoridad marítima.

"Debimos concurrir a la emergencia por la caída de tres personas, de sexo masculino, que cayeron al agua en el sector del Molo de Abrigo", indicó.

Según indicó Montenegro, una de las embarcaciones "pudo rescatar a dos personas con vida y que fueron entregadas a la autoridad marítima y a los servicios de salud para su revisión".

"Otra de nuestras embarcaciones debió rescatar el cuerpo de una persona fallecida, que fue entregada también al personal de salud, autoridad marítima y la policía civil", agregó.

El comunicado oficial de la Armada

Durante esta mañana, la Armada de Chile informó que "en circunstancias que se investigan, un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo".

"Todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, iniciándose las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos del accidente", precisaron.

Finalmente, lamentaron "profundamente esta dolorosa pérdida, expresando sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025

“Estoy muy mal”: Cata Vallejos no dio más y rompió en llanto tras críticas por video en Argentina

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

22/08/2025

Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

22/08/2025

“Me apena y me da rabia”: Gala Caldirola revela la gran diferencia que vive entre Chile y España

Mediante una conversación con el ex Gran Hermano, Jorge Aldoney, Gala respondió a la pregunta de qué tiene España que no tenga Chile.

22/08/2025