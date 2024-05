“Teníamos visto...”: Camila Gómez reveló desconocido Plan B si no alcanzaba la meta para su hijo Tomás Ross - Chilevisión

La madre del pequeño que padece de Distrofia Muscular de Duchenne también desclasificó la reacción del presidente Boric al momento de conocerla. "Él estaba orgulloso de que me hayan ayudado", contó.

Este miércoles, la madre del pequeño Tomás Ross, Camila Gómez, logró la esperada hazaña y finalmente llegó hasta el palacio de La Moneda, donde se reunió con el presidente Gabriel Boric.

"Soy solo una mamá. No tengo ningún color político, somos solo papás. Mucha gente puso su fe en nosotros, por eso esto fue transformándose (...) que no quede aquí y que haya un cambio en salud después de lo que hicimos", expresó en la casa de Gobierno.

Sin embargo, aquel no fue el único hito que alcanzó esta semana, pues después de 32 días de caminata superó el monto de dinero que buscaba para el tratamiento de su hijo. "Gracias a todos ustedes logramos algo que parecía imposible", celebró en Instagram.

Ahora, la mujer reveló inéditos detalles de su mediática campaña, comenzando por la reacción del mandatario durante el encuentro: "Él estaba impactado con lo que habíamos hecho y orgulloso de que me hayan ayudado", contó en conversación con Página 7.

El Plan B de Camila Gómez si no llegaba a la meta

En cuanto a la colecta, desclasificó un desconocido Plan B en caso de no reunir la totalidad del dinero. "Yo decía 'ojalá que recaudemos dinero', incluso teníamos un Plan B para cuando terminara la caminata, porque me imaginé que el total no lo íbamos a reunir", aseguró.

Ese plan, según relató, consistía en repartir por Chiloé unas alcancías que mandaron a hacer especialmente para la ocasión, junto con anotar en Excel los lugares donde estaban. "Teníamos eso visto para después de la caminata, pero no va a ser necesario gracias a Dios", concluyó.