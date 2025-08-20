 Caso Democracia Viva: Solicitan 10 años de cárcel para Catalina Pérez y otros seis imputados - Chilevisión
20/08/2025 12:44

Caso Democracia Viva: Solicitan 10 años de cárcel para Catalina Pérez y otros seis imputados

Además de la desaforada diputada, la acción judicial presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta también apunta a Daniel Andrade, Carlos Contreras, Paz Fuica y otras tres personas.

Publicado por CHV Noticias

La Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó una acusación en el marco del caso Democracia Viva y solicita 10 años de cárcel contra los involucrados, entre ellas la desaforada diputada Catalina Pérez.

Según consignó La Tercera, el documento de 232 páginas fue presentado el pasado 14 de agosto, al día siguiente de que se comunicara el cierre de la investigación.

En la acusación se relaciona los convenios con el Estado de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte.

Desde el Ministerio Público se solicita la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo contra Pérez, su expareja Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica y otras tres personas.

La acusación de Fiscalía por caso Democracia Viva

Además de cárcel, la Fiscalía pide medidas como multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos político e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Cabe mencionar que, en febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó el desafuero de Catalina Pérez. Luego, en mayo se decretó la medida de arresto domiciliario total contra ella.

El pasado 12 de agosto, la Fiscalía confirmó el cierre de la investigación por Caso Democracia Viva y preparación de la acusación penal.

