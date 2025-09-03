“Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno - Chilevisión

El director subrogante del Hospital Base de Osorno, Julio Vargas, reveló que en el año 2024 una trabajadora denunció a los mismos funcionarios que agredieron al extrabajador TEA.

Un trabajador, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue sometido a torturas por parte de funcionarios del Hospital Base San José de Osorno. Sin embargo, esta no sería la única denuncia contra los mismos agresores.

El director subrogante del hospital, Julio Vargas, reveló a Contigo en la Mañana que en el año 2024 una trabajadora denunció discriminación y hostigamiento por parte de los mismos funcionarios que agredieron al trabajador al interior del recinto.

"Dentro de su denuncia, me hace el comentario de que estas personas años anteriores, cuando todavía no trabajábamos en el establecimiento, habían sido acusados de una situación similar", señaló Vargas.

Ante esto, le pidió a la denunciante mayores antecedentes y recibió los registros que generaron conmoción en la opinión pública.

"Desde el primer día, dispusimos la entrega inmediata (del material) a la Fiscalía, porque entendemos que hay algo más que responsabilidades administrativas, hay delitos penales", puntualizó el director del hospital.

La segunda denuncia contra torturadores del hospital

Al ser consultado sobre esta segunda denuncia, Julio Vargas detalló que "no es del tipo físico, pero sí de género. Tenía que ver con una perspectiva de género, de maltrato y hostigamiento".

Al conocer esta denuncia, se inició una investigación bajo el concepto de Ley Karin y los funcionarios fueron suspendidos de sus labores habituales.

Además, según detalló la autoridad del hospital, en esa oportunidad "se tomaron todas las medidas de resguardo para la funcionaria, que ha sido una de las principales colaboradoras en esta investigación".

"¿Eran los mismos funcionarios?", preguntó Julio César Rodríguez, a lo que el director respondió: "En general, sí. Había otras personas nuevas por la rotación de la unidad, pero en general sí eran las mismas personas".

También recalcó que estas denuncias no comprometen "a todos los funcionarios de la unidad de informática ni del Hospital de Osorno" y lo calificó como "un hecho aislado y puntual de cuatro personas".

Según explicó, los sujetos actuaron por mucho tiempo "con un sentido de impunidad terrible, perverso", ya que en 2020 se hizo un sumario en su contra, pero terminó sin sanciones por falta de antecedentes.

Actualmente, los agresores del extrabajador fueron "separados de sus funciones y reasignados". En tanto, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para investigar este caso.

Cabe mencionar que en las imágenes se observa cómo la primera víctima recibió distintas agresiones por 4 compañeros de trabajo, pertenecientes al área de informática del hospital.