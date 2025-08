“Se me cayó el mundo”: Pareja de minero atrapado entregó dramático testimonio y exige respuestas - Chilevisión

En el programa Contigo En Directo de Chilevisión conversaron con la mujer quien aseguró que recibíó un llamado donde se le informó que su pareja era uno de los cinco trabajadores atrapados.

Un fatal derrumbe ocurrió este jueves en la mina El Teniente luego de un sismo ocurrido en la región de O'Higgins, donde un trabajador falleció y otros cinco se encuentran desaparecidos.

Este viernes, el presidente del sindicato interempresa de El Teniente, Juan Gajardo, acusó que las jefaturas del yacimiento sabían del riesgo de sismo al interior de la mina desde los días previos al derrumbe.

"Este tema se pudo haber evitado", debido a que "nosotros le avisamos a nuestros supervisores", agregó el dirigente sindical.

Familias de desaparecidos piden respuestas

En el programa Contigo En Directo de Chilevisión conversaron con la pareja de uno de los mineros que se encuentra desaparecido.

"En las mañanas él me hablaba temprano, cada día antes de subir a la mina y yo siempre le decía que tuviera un buen turno, que lo amaba y que nos veíamos a la noche", partió declarando la mujer mientras intentaba contener el llanto.

"Cuando recibí la noticia de lo que había pasado se me cayó el mundo y siempre tuve la esperanza de que él no estuviera ahí. Esperé, porque él me habla siempre a las 20:30 horas, cuando logra tener señal, pero no recibí respuesta", agregó.

La entrevista señaló que horas después recibíó un llamado donde se le informó que su pareja era uno de los cinco trabajadores atrapados.

"Necesitamos respuestas, ellos no son un número, son personas y sus familias los están esperando a todos", cerró.