“Se fueron los tres...”: El emotivo mensaje de despedida de mamá de “Barbie-narco chilena” - Chilevisión

14/08/2025 11:09

“Se fueron los tres...”: Mamá de “Barbie-narco chilena” dedicó emotivo mensaje de despedida

La madre de Karen Soto Mancilla, fallecida este martes en un trágico siniestro vial, fue hasta su cuenta de Facebook para compartir un emotivo mensaje dedicado a la memoria de sus familiares.

Publicado por CHV Noticias

La madre de Karen Soto Mancilla, también conocida como la "Barbie-narco chilena", compartió un sentido mensaje lamentando el deceso de su hija en su cuenta de Facebook.

Se trata de Rosa, quien usó su red social para despedir a la mujer que falleció este martes en un accidente vial en la la Ruta V-200 que une Frutillar con Tegualda.

Los dos hijos de Karen, de 4 y 18 años, también murieron en el Hospital Base de Puerto Montt. Mientras que otros dos hombres de 46 y 47 años permanecen internados, quienes están politraumatizados y bajo observación.

El sentido mensaje de la mamá de Karen Soto

"Vuela alto hija mía junto a mi nietecito", comenzó escribiendo en la plataforma. "Te amo con mi vida y Dios restaure la salud de mi (otro) nieto", agregó en el post.

"Señor, usted está con ellos y dándome fuerzas y se fueron los tres. Señor, deme fuerzas", expresó, en alusión a la partida de su hija y de sus dos nietos.

Finalmente, la madre de Karen Soto dedicó un último escrito dedicado a la memoria de sus tres familiares: "Hija mía, te amo con mi vida y a mis nietecitos, los tres juntos".

Funeral fue catalogado como de "alto riesgo"

Durante el miércoles, la Delegación Presidencial calificó de "alto riesgo" el funeral de Karen Soto Mancilla tras considerar los antecedentes contenidos en un informe técnico elaborado por Carabineros, sumado a la información solicitada a las policías y otras instituciones.

El alcalde subrrogante de Frutillar, Rodrigo Ampuero, corroboró la información al señalar que "Informamos a la comunidad de Frutillar no se realizará el funeral de las víctimas del accidente de tránsito de este martes en la ruta a Tegualda".

Además, Ampuero agregó que "tampoco habrá velorio de este lamentable hecho en nuestra comuna. De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad policial, los funerales se desarrollarán fuera de la región de Los Lagos".

