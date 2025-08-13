 Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió con sus 2 hijos en Frutillar - Chilevisión
13/08/2025 09:29

Quién era la “Barbie-narco chilena”, la mujer que murió con sus 2 hijos en Frutillar

Conocida por su afición al color rosado y por exhibir sus lujos en redes sociales como TikTok, la mujer de 41 años había sido detenida en 2023 por formar parte de una organización criminal que operaba en Frutillar y Santiago.

La mañana de este martes murió en frutillar Karen Soto Mansilla, también conocida como la "Barbie-narco chilena", producto de una violenta colisión de alta energía.

Sus dos hijos, de 4 y 18 años, murieron en el Hospital Base de Puerto Montt. Otros dos hombres de 46 y 47 años permanecen internados, quienes están politraumatizados y bajo observación.

La emergencia en la Ruta V-200 movilizó a voluntarios de la Primera, Segunda y Tercera compañía de Bomberosde Frutillar, personal del SAMU y también un helicóptero. 

Quien era la "Barbie-narco" chilena

Soto, de 41 años, saltó a la palestra en 2023 al ser detenida junto a su pareja, Héctor Mancilla, alias “El Cocho”, líder de una banda criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Frutillar y Santiago.

En un allanamiento en la casa de la pareja, Carabineros encontró armas, municiones, dinero en efectivo y cerca de 28 kilos de cocaína avaluada en 660 mil dólares.

“Ella es pareja del líder de la banda, tenía la misión de distribuir la droga y en algunas ocasiones de reunir el dinero producto de la venta de la droga”, dijo el teniente coronel Eduardo Rosales, de la prefectura de Llanquihue.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, añadió por aquel entonces que se incautaron "casi 28 kilos de clorhidrato de cocaína, nueve millones de pesos, algo más de 150 kilos de café y otras especies, como 5 vehículos”. 

El café, explicó la persecutora, era utilizado por la banda para abultar la droga “como para disminuir el olor del estupefaciente, con el fin de no ser detectados ante la realización de un posible control policial”.

La mujer fallecida también era conocida por su afición al color rosado y por el ostentoso estilo de vida que mostraba en redes sociales, lo que incluía joyas y un descapotable de color completamente rosado

