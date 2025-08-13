Muere mujer conocida como “Barbie narco chilena” junto a sus hijos de 4 y 18 años: Lo que se sabe - Chilevisión

La mujer que formaba parte de una banda criminal que operaba en Santiago y Frutillar falleció este martes producto accidente de alta energía en la Ruta V-200.

Karen Soto Mansilla, también denominada como la "Barbie-narco chilena", murió este martes producto de una violenta colisión frontal entre dos automóviles en la comuna de Frutillar, en la región de Los Lagos.

El siniestro vial se produjo a eso de las 9:00 de la mañana en la ruta que conecta dicha comuna con Tegualda, a la altura del conocido punto turístico Casa de La Oma.

La mujer falleció en el lugar, mientras que sus hijos y los ocupantes del otro vehículo resultaron con lesiones de extrema gravedad y debieron ser trasladados a recintos asistenciales.

"Personal del Ministerio Público solicita la presencia de la SIAT para establecer la causa basal y determinar el grado de la responsabilidad en este accidente y así determinar un informe técnico pericial a la Fiscalía", informó el capitán Sebastián Barría, jefe de la SIAT Llanquihue.

Por otro lado, la emergencia movilizó a voluntarios de la Primera, Segunda y Tercera compañía de Bomberos de Frutillar, personal del SAMU y también un helicóptero.

Hijos de "Barbie-narco" fallecieron en Puerto Montt

Horas más tarde, se informó la muerte de los dos hijos de Karen Soto: Un niño de 4 y su hermanastro de 18 años, quienes iban a bordo del automóvil al momento del siniestro.

El menor de los hermanos fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Regional de Puerto Montt, quien pese a los esfuerzos médicos no logró sobrevivir.

Según informó Radio Bío-Bío, el niño falleció a eso de las 18:40 horas, mientras que el fallecimiento de su hermano tuvo lugar a las 22:42 horas al interior de la UCI.