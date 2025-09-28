Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido - Chilevisión

Hasta el lugar llegaron 12 compañías de Bomberos para lograr mitigar el fuego que afectó a cuatro viviendas.

Durante la mañana de este domingo, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó sobre un incendio estructural en una vivienda ubicada en Santiago Centro.

Los hechos se registraron en el sector de las calles Pedro León Ugalde con Avenida Manuel Antonio Matta, donde se recibió ayuda de 12 compañías para poder mitigar las llamas.

Los antecedentes del incendio

A través de su cuenta de X, Bomberos señaló: "Responde con voluntarios y máquinas de 12 compañías ante incendio en casa de dos pisos".

Durante las labores de mitigación del fuego un perrito resultó afectado, por lo que Bomberos le prestó ayuda e incluso le suministraron una máscara con oxígeno.

Finalmente, el 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako Guajardo, informó en redes sociales que se trata de cuatro viviendas las que resultaron afectadas y siguen las labores en el lugar para determinar las causas que provocaron el fuego.

