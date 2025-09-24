 Banderazo de hinchas de la U termina con un incendio a las afueras de hotel de concentración en La Serena - Chilevisión
24/09/2025 21:56

Banderazo de hinchas de la U termina con un incendio a las afueras de hotel de concentración en La Serena

Un incendio se originó este miércoles a las afueras del hotel de concentración del plantel de Universidad de Chile, que enfrenta por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana a Alianza Lima. Cerca de mil hinchas azules llegaron hasta el hotel ubicado en La Serena para realizar el tradicional "Banderazo" en la previa del duelo copero. Sin embargo, en el instante que Carabineros actuó para disolver a las personas reunidas, una bengala cayó en un sitio eriazo cercano al inmueble donde están los jugadores estudiantiles y provocó el incendio.

Noticia en desarrollo...

