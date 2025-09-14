Incendio consumió cinco casas en el Cerro Larraín de Valparaíso: No hay personas lesionadas - Chilevisión

Hasta el lugar llegaron 11 compañías de Bomberos, quienes lograron apagar el fuego e impedir la propagación a otras casas.

Durante la madrugada de este domingo se registró un incendio estructural en el Cerro Larraín en la región de Valparaíso que consumió cinco casas.

Las llamas comenzaron en la intersección de las calles San Benito con Santa Rita hasta donde llegaron 11 compañías de Bomberos para poder mitigar las llamas.

"Fueron afectadas 5 viviendas con daño total, no teniendo personas ni bomberos lesionados", detalló el tercer comandante de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo.

Dentro de esas 11 compañías había aproximadamente un centenar de bomberos que lograron impedir la propagación a más viviendas en 2 horas.

"En estos momentos, se están realizando labores de remoción de escombros para asegurar la accesibilidad del personal y la estructura segura para seguir con la remoción de escombros", agregó el comandante Arévalo.

Las llamas generaron una gran nube de humo que logró ser vista desde distintos puntos de la ciudad puerto y ahora, personal de Bomberos trabaja para esclarecer las causas del incendio.