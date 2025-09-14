 Incendio consumió cinco casas en el Cerro Larraín de Valparaíso: No hay personas lesionadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante” Incendio consumió cinco casas en el Cerro Larraín de Valparaíso: No hay personas lesionadas Se lanzó en piquero: Adolescente desapareció en el mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto Monsalve reaparece a casi un año de denuncia por violación: “Cometí un error, pero no cometí un delito”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/09/2025 09:10

Incendio consumió cinco casas en el Cerro Larraín de Valparaíso: No hay personas lesionadas

Hasta el lugar llegaron 11 compañías de Bomberos, quienes lograron apagar el fuego e impedir la propagación a otras casas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este domingo se registró un incendio estructural en el Cerro Larraín en la región de Valparaíso que consumió cinco casas.

Las llamas comenzaron en la intersección de las calles San Benito con Santa Rita hasta donde llegaron 11 compañías de Bomberos para poder mitigar las llamas.

Incendio consumió 5 casas en Cerro Larraín

"Fueron afectadas 5 viviendas con daño total, no teniendo personas ni bomberos lesionados", detalló el tercer comandante de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo.

Dentro de esas 11 compañías había aproximadamente un centenar de bomberos que lograron impedir la propagación a más viviendas en 2 horas.

"En estos momentos, se están realizando labores de remoción de escombros para asegurar la accesibilidad del personal y la estructura segura para seguir con la remoción de escombros", agregó el comandante Arévalo.

Las llamas generaron una gran nube de humo que logró ser vista desde distintos puntos de la ciudad puerto y ahora, personal de Bomberos trabaja para esclarecer las causas del incendio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante”

Sergio Areyuna, de 88 años, residía en la zona rural de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

14/09/2025

“Voy por la segunda”: Karol Dance habló de los pasos que sigue tras infidelidad

Desde reiki a terapia psicológica, Karol Dance anunció que la primera fase de su viaje a Costa Rica terminó y mostró una serie de registros inéditos sobre las actividades a las que accedió.

14/09/2025

“Estoy en conversaciones”: Denisse Campos reveló la razón detrás de múltiple intervención estética

La empresaria se sometió a seis procedimientos estéticos tanto corporales como faciales, lo que , según explicó, estaría fuertemente relacionado con el área laboral.

14/09/2025

“Ya llegó la...”: Pedro Ruminot mostró el lado B de la paternidad y se lanzó contra seguidores

El humorista mostró lo que pasa cuando su hija tiene que viajar en auto y aunque recibió muchos comentarios, algunos no fueron de su agrado: "Tengo 4 hijos", recordó Ruminot.

13/09/2025