Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro - Chilevisión

Ha trabajado con artistas como Cris MJ, Julianno Sosa y Standly y cuenta con éxitos con millonarias cifras en streaming. Hoy cumple la medida catuelar tras ser acusado de retener por 24 horas y torturar a uno de sus trabajadores.

La noche del martes CHV Noticias reveló en exclusiva que el productor de música urbana Joaquín Rodríguez se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro.

El artista, reconocido en la escena bajo el seudónimo de NES on the sheet, cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram y ha participado en la creación de varios de los éxitos de la música urbana del último tiempo.

Entre sus colaboraciones, el productor ha trabajado con importantes exponentes del género nacional, como Cris MJ, Standly, Julianno Sosa, Jordan 23, Marcianeke y Jere Klein, entre otros.

Entre sus canciones más populares del último tiempo se encuentra, por ejemplo, la canción Cabaña de El Jordan 23, donde reveló que hizo el beat, la grabación y mezcla del tema que alcanza las 260 millones de reproducciones en Spotify.

Así es la acusación de secuestro contra NES

De acuerdo a la investigación de Fiscalía, el presunto secuestro habría ocurrido en noviembre pasado y la víctima sería uno de sus trabajadores, quien presentó la denuncia tras ser retenido contra su voluntad por cerca de 24 horas.

NES antes lo habría acusado de robar en su casa en Chicureo un short de diseñador avaluado entre 2 a 3 millones de pesos, por lo que lo trasladó hasta un centro comercial en el sector oriente de Santiago para realizar distintas compras.

Pero la historia no quedó allí, puesto que Rodríguez posteriormente llevó a la víctima hasta la población Pucará en Quilicura, donde habría sido sometido a torturas.

Lo anterior debido a que los imputados —hay otro detenido por el supuesto secuestro— tendrían un vínculo con la familia del recordado "Guatón Mutema", un conocido líder narco del sector norte de Santiago y quien fue asesinado a principios de este año.

Fiscalía detalló que la medida cautelar que lo mantiene en prisión fue establecida por un tribunal tras analizar los antecedentes del caso. Permanecerá en la cárcel mientras dure el proceso penal en su contra.