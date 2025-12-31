 Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro - Chilevisión
Minuto a minuto
Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia” Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli AHORA | Incendio consume dos casas en Santiago Centro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/12/2025 14:38

Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro

Ha trabajado con artistas como Cris MJ, Julianno Sosa y Standly y cuenta con éxitos con millonarias cifras en streaming. Hoy cumple la medida catuelar tras ser acusado de retener por 24 horas y torturar a uno de sus trabajadores.

Publicado por CHV Noticias

La noche del martes CHV Noticias reveló en exclusiva que el productor de música urbana Joaquín Rodríguez se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser denunciado por secuestro.

El artista, reconocido en la escena bajo el seudónimo de NES on the sheet, cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram y ha participado en la creación de varios de los éxitos de la música urbana del último tiempo.

Entre sus colaboraciones, el productor ha trabajado con importantes exponentes del género nacional, como Cris MJ, Standly, Julianno Sosa, Jordan 23, Marcianeke y Jere Klein, entre otros.

Entre sus canciones más populares del último tiempo se encuentra, por ejemplo, la canción Cabaña de El Jordan 23, donde reveló que hizo el beat, la grabación y mezcla del tema que alcanza las 260 millones de reproducciones en Spotify.

Así es la acusación de secuestro contra NES

De acuerdo a la investigación de Fiscalía, el presunto secuestro habría ocurrido en noviembre pasado y la víctima sería uno de sus trabajadores, quien presentó la denuncia tras ser retenido contra su voluntad por cerca de 24 horas.

NES antes lo habría acusado de robar en su casa en Chicureo un short de diseñador avaluado entre 2 a 3 millones de pesos, por lo que lo trasladó hasta un centro comercial en el sector oriente de Santiago para realizar distintas compras.

Pero la historia no quedó allí, puesto que Rodríguez posteriormente llevó a la víctima hasta la población Pucará en Quilicura, donde habría sido sometido a torturas.

Lo anterior debido a que los imputados —hay otro detenido por el supuesto secuestro— tendrían un vínculo con la familia del recordado "Guatón Mutema", un conocido líder narco del sector norte de Santiago y quien fue asesinado a principios de este año.

Fiscalía detalló que la medida cautelar que lo mantiene en prisión fue establecida por un tribunal tras analizar los antecedentes del caso. Permanecerá en la cárcel mientras dure el proceso penal en su contra.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

Lo último

Lo más visto

Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia”

La exedil de Maipú, acusada por cuatro delitos, desestimó la propuesta del Ministerio Público indicando que eso implicaría asumir la autoría de algunos de los ilícitos que se le imputan.

31/12/2025

“Tal y como lo soñé”: Naya Fácil aterrizó en Dubai para recibir el Año Nuevo 2026

La influencer viajó con su hermana Sigrid a un destino que anhelaba hace mucho tiempo, pero que no estuvo exento de contratiempos en la previa del Año Nuevo 2026.

31/12/2025

Con armas y un lienzo: Ataque incendiario en La Araucanía terminó con dos camiones quemados en Collipulli

Tres individuos están involucrados en el ataque que ocurrió al interior de un predio particular en la provincia de Malleco y la PDI trabaja para dar con su paradero.

31/12/2025

Debía estar en prisión: PDI detiene a nuevo reo liberado por error de Gendarmería

Una investigación y diligencias rápidas de la institución permitieron ubicarlo y recapturarlo.

31/12/2025