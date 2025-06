Quién es el joven farmacéutico Francisco Albornoz, desaparecido en extrañas circunstancias en Ñuñoa - Chilevisión

La madre y hermana del joven de 21 años conversaron con CHV Noticias y lo describen como un joven tranquilo, cuidadoso, trabajólico y humanitario. Hasta hoy no hay rastros de su paradero.

Once días como desaparecido cumple Francisco Albornoz, el químico farmacéutico cuyo paradero se perdió el pasado 23 de mayo tras salir de su departamento ubicado en el centro de Santiago.

De acuerdo con antecedentes compartidos por familiares y amigos en redes sociales, el joven vestía un polerón rojo, pantalón verde y audífonos al momento de ser visto por última vez en Ñuñoa. El último paradero de Francisco fue localizado en esa comuna en calle Irarrázaval, pues la ubicación que arrojó su celular fue situada en cercanías del Mall Plaza Egaña, a eso de las 23:00 horas. “No le llegan mensajes, nadie lo ha visto. No fue a trabajar y no sabemos a dónde fue”, expresaron en su círculo cercano, desde donde encabezan la exhaustiva búsqueda del profesional. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}} Quién es Francisco, el farmacéutico desaparecido Francisco egresó el año pasado de Técnico en Farmacia y manifestó en varias ocasiones querer seguir estudiando. Su familia comenta que le gusta ir al gimnasio, que es muy cariñoso con sus sobrinos y que le gusta la música pop, como Rihanna y Lana del Rey.

Así lo describe Jacqueline, su madre: "De Francisco podría decir muchas cosas. Es un joven muy tranquilo, muy cuidadoso de su persona. Él es muy trabajólico, también es un niño muy humanitario. Yo le digo niño porque para mí es mi niño".

"También él tiene su genio, como toda persona. Pero lo importante y rescatable de él es que es un niño joven, que es incapaz de hacerle daño a alguien. Si está en sus manos ayudar, él lo hace", agrega. "¿Qué más podría decir de mi Panchito? Que lo amo, nada más".

Elizabeth Albornoz, hermana del farmacéutico, recuerda que "jugaba mucho con mi hijo". "Es su Pancho, mi hijo le dice 'mi Panchito', nunca le dijeron tío porque es muy chico. Le siguen diciendo 'mi Panchito' cuando lo ven en las noticias".

"Es muy directo, él decía lo que pensaba pero con mucho respeto. No es una persona ofensiva, siempre trataba de cuidar su vocabulario", expresa en conversación con CHV Noticias.

"Lo apoyábamos mucho, tanto sus amigos como nosotros en el tema de progresar, salir adelante, somos muy estudiosos, trabajólicos", complementa.

Último registro de Francisco Albornoz

Las sospechas de los cercanos de Francisco

Sobre la última publicación de Francisco en redes sociales, Elizabeth recuerda que él habló de un dolor de estómago y que ella le respondió preocupada. No recibió respuesta, comenzaron a escribirle por WhatsApp y fue allí cuando los mensajes no llegaban.

La alerta se encendió y presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Ñuñoa. "En el trabajo, si ustedes preguntan, él era muy responsable, siempre iba, a veces hacía horas extra", puntualizó.

El círculo del joven profesional señala con unanimidad que era responsable y cercano con sus amigos. Por lo mismo, uno de sus más cercanos apunta a las últimas personas con las que él tuvo contacto, pues hasta hoy no se han pronunciado sobre la desaparición.

"Sospecho de las personas con las que él se juntó (por última vez), porque si él se juntó con alguien y ese alguien no aparece, eso ya me da para sospechar, porque si yo me junto con alguien y después me voy, ellos deberían haber dicho (algo)", especuló Isaac Verdugo, amigo del desaparecido.

"No se han contactado, no nos dijeron que se juntó con ellos, nada. Entonces eso ya es un mal indicio y por eso pedimos cámaras para saber a dónde fue, a qué edificio fue, con quién se contactó, eso queremos saber en estos momentos", recalcó el mismo joven.

La inespectora Tabita Uribe de la Brigada de Ubicación de Personas de la Policía de Investigaciones, por su parte, confirmó una serie de pericias para indagar el caso que ha generado conmoción entre la comunidad de Francisco.

"(Realizamos) la pericia de las cámaras de seguridad en donde fue ubicada la persona por última vez. De igual manera se está tomando declaración al círculo cercano y a los amigos de la presunta víctima", informó.

Números en caso de tener información sobre Francisco: