¿Quién es el profesor detenido en liceo de La Cisterna por presunto consumo de drogas? - Chilevisión

El docente fue retenido por el inspector general mientras llegaron los funcionarios policiales, ya que los alumnos de tercero medio habían denunciado un actuar agresivo del posterior detenido.

Este jueves, Carabineros informó que se detuvo a un profesor en el Liceo Técnico Industrial La Cisterna luego de mantener un corportamiento errático frente a los alumnos.

De hecho, el docente fue retenido por el inspector general mientras llegaron los funcionarios policiales, ya que los alumnos de tercero medio habían denunciado un actuar agresivo y amenazas, además, de hablar de temáticas sexuales.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quién es el profesor detenido en La Cisterna?

El detenido fue identificado como Roberto Andrés Abarca Parra, de 28 años, profesor de Filosofía, el cual no registra antecedentes penales ni órdenes de aprehensiones vigentes.

De acuerdo a lo informado por la institución policial, el sujeto habría confesado su grave falta tras ser llevado a un centro de atención primaria, donde le manifestó a la doctora haber consumido drogas alrededor de las 4 AM para luego ir a dar clases.

Por último, Carabineros también indicó que los alumnos denunciantes señalaron haber grabado el actuar del profesor, por lo cual no se descarta que dichas imágenes sean viralizadas en redes sociales.