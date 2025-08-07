 Profesor de 28 años fue detenido en La Cisterna tras comportamiento agresivo con alumnos y hablar de temáticas sexuales - Chilevisión
07/08/2025 18:29

Profesor de 28 años fue detenido en La Cisterna tras comportamiento agresivo con alumnos y hablar de temáticas sexuales

El docente fue retenido por el Inspector General, para luego ser entregado a Carabineros, siendo trasladado hasta una unidad policial.

Por la tarde de este jueves, personal de Carabineros se trasladó al Liceo Técnico Industrial La Cisterna tras ser alertados de la agresiva conducta de un profesor. 
 
Una vez en el lugar, Carabineros se entrevistó con Juan Carriqueo Vargas, Inspector General del Liceo, quien informó que el profesor de Filosofía, fue sorprendido impartiendo clases a un curso de tercer año medio, al parecer bajo los efectos de la droga, manifestando discursos incoherentes relacionados con temáticas sexuales, consumo de estupefacientes y política, además de mantener un actuar agresivo y amenazando a los alumnos.
 
Por lo anterior, el docente fue retenido por el Inspector General, para luego ser entregado a Carabineros, siendo trasladado hasta una unidad policial. 
Al lugar también llegaron dos estudiantes de sexo femenino en compañía de sus padres para prestar declaración en calidad de víctimas, ya que señalaron sentirse amenazadas e intimidadas por el docente, el cual actuó de forma agresiva y violenta.

Tras ser trasladado a un centro de atención primaria, el hombre le manifestó libre y espontáneamente a la facultativa médica, haber consumido drogas alrededor de las 04:00 am, para posteriormente concurrir a hacer clases.

Carabineros también indicó que los alumnos denunciantes señalaron haber grabado el actuar del profesor, por lo cual no se descarta que dichas imágenes sean viralizadas en redes sociales.

Por último, se informó que el detenido fue identificado como Roberto Andrés Abarca Parra, 28 años, profesor de Filosofía, el cual no registra antecedentes penales ni órdenes de aprehensiones vigentes. 

 
