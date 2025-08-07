Profesor de 28 años fue detenido en La Cisterna tras comportamiento agresivo con alumnos y hablar de temáticas sexuales - Chilevisión

El docente fue retenido por el Inspector General, para luego ser entregado a Carabineros, siendo trasladado hasta una unidad policial.

Una vez en el lugar, Carabineros se entrevistó con Juan Carriqueo Vargas, Inspector General del Liceo, quien informó que el profesor de Filosofía, fue sorprendido impartiendo clases a un curso de tercer año medio, al parecer bajo los efectos de la droga, manifestando discursos incoherentes relacionados con temáticas sexuales, consumo de estupefacientes y política, además de mantener un actuar agresivo y amenazando a los alumnos.

Por lo anterior, el docente fue retenido por el Inspector General, para luego ser entregado a Carabineros, siendo trasladado hasta una unidad policial.

Al lugar también llegaron dos estudiantes de sexo femenino en compañía de sus padres para prestar declaración en calidad de víctimas, ya que señalaron sentirse amenazadas e intimidadas por el docente, el cual actuó de forma agresiva y violenta.