Vigilaba a sus víctimas en la calle: Quién es el médico detenido por abuso sexual en Viña - Chilevisión

El imputado de 45 años se desempeña en recintos de salud de la región de Valparaíso. Este miércoles enfrentará un nuevo control de detención.

Como Cristian Skog Benítez fue identificado el médico de 45 años que está siendo investigado por, presuntamente, abusar sexualmente de dos jóvenes en plena vía pública, en la comuna de Viña del Mar.

El hombre fue detenido y enfrentará su control de detención el miércoles. Esto, luego que de que fuera grabado en video abordando a mujeres en la vía pública.

¿Quién es el médico detenido por abuso sexual por sorpresa?

El profesional es traumatólogo infantil y cirujano. En la región se desempeña en recintos de salud privados de Viña del Mar, como el Centro Médico Sports Medicina Deportiva, y también en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

A través de un comunicado, este último recinto hospitalario informó que “se iniciará un procedimiento disciplinario para investigar las responsabilidades administrativas del funcionario”. Según su perfil de LinkedIn, cursó sus estudios superiores en la Universidad de Chile. Mientras que en la Universidad de Valparaíso realizó una residencia en cirugía ortopédica entre 2017 y 2021.

Tras pasar por control de detención, el propio Juzgado de Garantía de Viña del Mar autorizó difundir la imagen e identidad del imputado, pues no descartan la existencia de otras víctimas.

Así fue la detención de médigo traumatólogo

Cristian Skog fue detenido este domingo luego de abusar a una menor de 17 años, a quien atacó sexualmente en la vía pública por el sector de Gómez Carreño. Una cámara de seguridad lo registró en aquel instante caminando semidesnudo, vistiendo solo una polera.

El fiscal de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, detalló que el delito es calificado como “un abuso sexual por sorpresa, o sea, sorprender a alguien en la vía pública y realizar distintos actos de connotación sexual".

Según agregó, "hay un registro de vídeo donde aparece el vehículo en el que se traslada al imputado y es el factor común con las otras investigaciones lo que debería permitir imputarle también las ocurrencias de los otros delitos".

En ese sentido, en las dos denuncias que hay en su contra, el modus operandi sería el mismo: trasladarse en un vehículo para abordar a menores de edad para luego abusarlas sexualmente.

Inostroza acalaró que este tipo de delito consiste en abordar a alguien y luego “tocarla, manosearla, coloquialmente hablando, sin su consentimiento lo que genera el abordar por sorpresa una situación de imprevisión por parte de la víctima”.

Tras su detención, el tribunal dispuso la ampliación en tres días del control al existir diligencias pendientes, como una entrevista videograbada a la víctima. La próxima audiencia será este miércoles 3 de septiembre.