 Quién es Alan García, el energético Niño Embajador de esta Teletón 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso jardín infantil de Tiltil: Familiares exigen saber qué fármaco le suministraron a los niños ¿Jara o Kast? Esta es la gran duda de los expertos de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2025 Impacto por robo a turistas mendocinos en Chile: Argentinos toman medidas para sus viajes y compras “El Gobierno tiene que actuar ya”: Jeannette Jara se manifestó por conflicto migratorio en la frontera con Perú Impacto en Valdivia: Niño de 3 años salió de jardín infantil y deambuló descalzo por la vía pública
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/11/2025 18:27

Quién es Alan García, el energético Niño Embajador de esta Teletón 2025

Apasionado por el baile, el futbol y los juegos de mesa, Alan García, de 12 años, se convirtió en el rostro de la Teletón 2025.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre Chile protagonizará una nueva edición de Teletón, el evento solidario reconocido por sus espectáculos y los entrañables rostros que promueven la causa.

Como cada año, uno de los pacientes beneficiados por la colecta asumió el rol de representar a sus pares. Contando su historia y lucha, un apasionado joven de 12 años aceptó esta gran responsabilidad.

Quién es Alan García, el Niño Embajador Teletón 2025

El rostro de este año es un talentoso adolescente que está lleno de energía. Fanático del baile, el futbol y los juegos de mesa, Alan García se ha enfrentado a su espina bífida con inmensa determinación y alegría.

Según contó, la danza ha sido una herramienta fundamental en su vida y con la que aprendió a expresar lo que siente; una habilidad que pulió junto a sus compañeros y amigos en el taller de la Teletón.

“Yo bailaba con pijama, con órtesis, con bastones y con disfraces. La cosa era bailar”, detalló este joven embajador en su video de presentación. “Mi misión es representar a los niños de Teletón y motivar a los chilenos para que juntos logremos la meta”.

Cuánto es el monto a recaudar este 2025

Este año se pretende superar el monto recaudado en 2024, que fue de $40.502.617.946. Desde este viernes 28 a las 22:00 pm podrás disfrutar del evento desde los canales de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), junto a la gran parrilla de artistas que compartirán su talento para apoyar la causa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Teletón 2025: Conoce quiénes son los HUMORISTAS confirmados para la cruzada solidaria

Lo último

Lo más visto

“Me van a comenzar...”: Naya Fácil se realizó el test del VIH y este fue el resultado

La influencer se realizó un chequeo completo para asegurarse de que se encuentra en buen estado de salud y luego arremetió en duros términos hacia las personas que la critican.

28/11/2025

Hallaron su cuerpo con mordidas: Ciclista murió tras ser atacado por jauría de perros en Copiapó

El cadáver fue encontrado por testigos. Ahora, está siendo sometido a exámenes por parte de la Brigada de Homicidios para determinar su data de muerte, causa e identidad.

28/11/2025

“Les pido mil disculpas”: Importante artista canceló su presentación en Teletón 2025 por problemas de salud

"Tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente", señaló la cantante quien además aseguró que "en mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta" y reiteró su apoyo a la cruzada solidaria.

28/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025