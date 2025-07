Pdte. Boric defiende cumbre progresista: “Nunca es mal momento para fortalecer la democracia” - Chilevisión

El mandatario congregó a sus homólogos y líderes progresistas para abordar los desafíos que vive la democracia en el plano internacional.

Esta mañana se desarrolló en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda la reunión de alto nivel "Democracia Siempre"., instancia en la que el presidente Gabriel Boric se reunió con mandatarios de distintos países para abordar una propuesta que busca fortalecer la democracia a nivel internacional.

A la cita acudieron los presidentes de Brasil, con Luiz Ignacio Lula da Silva; de España con Pedro Sánchez; Uruguay con Yamandú Orsi y Gustavo Petro de Colombia.

Respuesta del presidente por cuestiomientos a la cumbre

El encuentro, que se extenderá con más actividades durante la tarde, tuvo detractores y una serie de custionamientos desde la oposición. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI) lo tildó como "un gustito presidencial".

En respuesta, el presidente Boric al iniciar su discurso defendió la instancia y señaló que “nunca es un mal momento para fortalecer la democracia, para reafirmar nuestras convicciones sobre multilateralismo y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, siempre”.

Esta es la segunda cumbre que concentra al progresismo, ya que la primera fue organizada po Lula da Silva, en el marco de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los tres ejes de la cita

Durante la reunión, los madatarios abordaron una propuesta en base a tres ejes principales: el fortalecimiento de la democracia, el combate de las desigualdades y el extremismo, y la lucha contra la desinformación y el mal uso de la tecnología.

"Y es que no se cuida la democracia si es que no la defendemos. No se decreta ni se impone. La democracia se cultiva día a día y por eso estamos aquí para poder discutir, fortalecerla y cuidarla", agregó el presidente Boric.

Se espera que las conclusiones a las que llegaron los líderes sean conocidas en la 80° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre del presente año en Nueva York, Estados Unidos.

Un almuerzo con Michelle Bachelet y un concierto de Illapu

Tras finalizar el debate de la propuesta, la organización de la cumbre contemplaba un comida organizada por Presidencia, instancia a la cual fueron invitados diversos intelectuales y profesionales del mundo académico, entre ellos la expresidenta Michelle Bachelet y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Posterior a eso, los mandatarios asistirán a un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el Centro Cultural Matucana 100. Actividad que contará con la participación del grupo músical Illapu.