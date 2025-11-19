 Pesquera Blumar sufre revés de la justicia a cuestionada solicitud y que en un primer momento había sido aceptada - Chilevisión
19/11/2025 16:12

Pesquera Blumar sufre revés de la justicia a cuestionada solicitud y que en un primer momento había sido aceptada

El Juzgado de Coronel rechazó una solicitud que en un primer momento había autorizado el Ministerio Público.

Este miércoles se conoció que el Juzgado de Coronel rechazó una mantención a la embarcación Cobra, la cual había sido solicitada por la pesquera Blumar y que en un primer momento había sido autorizada. 

Cabe señalar que el Ministerio Público a través del fiscal Hugo Cuevas, había dado el visto bueno a principios de mes para el traslado del buque Cobra hasta el dique seco de Asmar, donde sería sometido a una mantención.

Sin embargo, en una audiencia, los abogados de los pescadores de la lancha Bruma expresaron su oposición, sumado a la protesta de los familiares de la lancha destruida.

Por este motivo, el mismo Ministerio Público echó pie atrás a la medida y se pidió una audiencia en el Juzgado de Coronel para resolver esta situación, indicó Radio Bío Bío. 

Juzgado de Coronel rechaza solicitud de mantención del Cobra 

Se informó que el abogado Rafael Poblete fue el encargado de liderar los argumentos para oponerse a los trabajos de mantención solicitados por la pesquera Blumar, los cuales fueron acogidos por el tribunal y se rechazó lo que en un primer momento había sido autorizado.

Por último, se agregó que los familiares de las víctimas del Bruma se oponían al traslado del Cobra al dique seco debido ya que creían que la intervención podría afectar una investigación que sigue en curso.

