Mamá de Tomás Bravo reacciona a acusación contra fiscal Ortiz por cambio en causa de muerte - Chilevisión

El pasado miércoles en el juicio por abandono de menor con resultado de muerte contra el tío abuelo de Tomás, una médico forense declaró que el fiscal Ortiz había solicitado cambiar la causa de muerte de indeterminada a la de asfixia.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, expresó su malestar este viernes tras darse a conocer nuevos antecedentes del caso, donde una médico forense del Servicio Médico Legal acusó al fiscal José Ortiz de pedir que se cambiara la causa de muerte del niño de "indeterminada" a "asfixia".

Gutiérrez aseguró que no tenía conocimiento de este suceso y reveló que se enteró por los medios de comunicación, a pesar de que esta declaración se hizo en la audiencia del miércoles pasado en el juicio por abandono de menor con resultado de muerte contra Jorge Escobar, tio abuelo de Tomás.

¿Qué dijo la madre de Tomás Bravo?

La información fue revelada por Radio Bio Bio y al respecto, Estefanía declaró en su cuenta de Instagram que "es una acusación sumamente grave y tan importante como cada portada que han puesto durante estos días sobre el caso de mi pequeño".

Además aseguró que "quedé demasiado mal, impresionada por lo que él me estaba escribiendo, no sabía qué decir, ya que nosotros no somos parte de este juicio y no tenemos acceso a ninguna información. Ellos la obtuvieron por el defensor Cristian Sleman".

"No supe qué responder porque nadie más me había hablado, ningún periodista, ni mi abogado está enterado. La verdad, muchos saben mi opinión sobre este fiscal, pero esto supera todo. De ser verdad que él quiso alterar la autopsia y la causa de muerte de mi hijo, es gravísimo e inaceptable, pasa todos los límites y se acerca a lo que siempre he pensado", señaló Estefanía.

Por otro lado, Gutiérrez cuestionó a la fiscal Macarena Cartagena y aseguró que se le dificulta creer que "no haya estado enterada de esto. Si no es porque esta perito declara, no habríamos sabido está información". Además puso en duda que se abra un sumario.

"Yo no me quedaré tranquila y pediré que se investigue, porque si es así, no solo pediré un sumario, sino que él enfrente a la justicia, porque esto es ilegal, es inmoral, sin empatía y corrupción total (...) me imagino que hay más personas involucradas ¿Por qué hizo esto? ¿A quién protegen? Llegaré hasta las últimas instancias ¡No más mentiras! ¡Verdad y justicia para Tomasito", concluyó Gutiérrez.