Mamá de Tomás Bravo hizo duro descargo tras informe del SML: “¿De qué vuelco hablan?” - Chilevisión

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, hizo un duro descargo en relación al caso de su hijo luego de que se conociera el informe del Servicio Médico Legal (SML)

Hay que recordar que esta semana se llevó a cabo el juicio en contra Jorge Escobar, tío abuelo del niño, en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, región del Biobío, por la desaparición y muerte del menor.

En ese contexto se dio a conocer que la muerte de Tomás fue producto de “asfixia mecánica por terceros en contexto de violación”.

A raíz de las revelaciones, Estefanía Gutiérrez utilizó su cuenta de Facebook para compartir un descargo sobre todo lo que ha vivido tras la desaparición y muerte de su pequeño.

“Hablaré por última vez sobre este informe. Es muy doloroso y estoy aburrida del morbo e inconsecuencia de la gente. Desde los 4 años de la muerte de mi hijo, ustedes mismos son testigos que hasta han ratificado esta información. Siempre los medios colocando un nuevo giro o vuelco. ¿Qué vuelco?”, expresó.

Al respecto, remarcó que se ha pasado “cuatro años exponiendo a un niño de 3 años con esta información, sólo para desviar todo o tener más vistas en sus enlaces. ¿De qué vuelco hablan? A mí me han confirmado y descartado esta hipótesis todo el tiempo”.

“Porque sí, hasta hoy es una hipótesis, ya que no me han dado ninguna prueba científica de esto. Y no, no estoy negándome a la realidad. Claro que habría deseado que todo esto fuera mentira, pero nada ha sido ni peor ni menos doloroso en la muerte de mi hijo”, expuso.

Por otra parte, crítico el morbo con que se ha tratado el caso de su hijo, señalando que “no han llegado a esclarecer, ni menos a encarcelar a los culpables, que es lo más importante de todo esto. ¿Qué más información pueden sacar ahora para poder obtener lo que realmente quieren?”.

“Solo le pido a Dios que llegue la verdad y justicia de mi hijo, para que mi bebé pueda descansar, porque el dolor que dejaron en mí no se borrará con nada”, cerró, agradeciendo el apoyo que ha tenido en su búsqueda de justicia.