"No me espero nada": Mamá de Tomás Bravo cuestionó a Fiscalía tras 4 años sin respuestas

En una conversación exclusiva con CHV Noticias, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, menor de tres años que fue encontrado sin vida luego de su desaparición el 17 de febrero de 2021, criticó fuertemente el actuar de la Fiscalía en la investigación. "Siempre he dicho que ellos nunca han buscado una verdad, no buscan un culpable, solo buscan favoreserse ellos", indicó la madre, añadiendo que "no me espero nada de la justicia". El próximo 3 de marzo se llevará a cabo un juicio oral en contra de Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño, por los cargos de abandono de menor con resultado de muerte.