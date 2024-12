“Es el mismo dolor”: Mamá de Tomás Bravo reaccionó a sensible reflexión de Mariana Derderián - Chilevisión

Estefanía Gutiérrez, mamá del niño de tres años que fue encontrado sin vida en la localidad de Caripilún, reaccionó a las declaraciones de la actriz.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, dedicó un sentido mensaje tras la reflexión de la actriz Mariana Derderián, quien perdió a su hijo en un incendio ocurrido en mayo de este año.

A través de Instagram, Derderián publicó un video planteando que "si a mí me hubiesen dicho: 'Mariana, elige: O tienes un hijo durante 6 años y este va a ser el desenlace o no lo tienes nunca', yo hubiera elegido sí lo quiero tener y lo hubiera elegido mil veces, siempre lo hubiera elegido".

"Prefiero agradecer por lo que sí tuve por esos seis años maravillosos que sí existieron, en vez de lamentarme por lo que pudo haber sido", afirmó la artista.

Asimismo, confesó que "he tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tenerla siempre. Yo no creo que me vaya a morir sin pena, o sea voy a morir de luto también".

¿Qué dijo la madre de Tomás Bravo?

Por medio de la misma red social, la mamá del niño de tres años que fue encontrado sin vida en la localidad de Caripilún, en la Región del Biobío, reaccionó a las declaraciones de Derderián.

"Quizás tenemos puntos muy distintos de ver el duelo, porque las circunstancias en las que perdimos a nuestros niños fueron distintas, pero es el mismo dolor", partió diciendo.

"Me pareció súper necesario escuchar su forma de ver las cosas. Es muy respetable y admirable su optimismo... Ella es muy admirable", cerró Estefanía.