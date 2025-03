“Se le vinieron recuerdos y no supo lo que hizo”: Padres de estudiante intentan explicar brutal agresión a profesora - Chilevisión

La madre del menor señaló que el estudiante había tenido un par de altercados con la profesora, a quien conoció hace unos días, ya que el joven cursa primero medio y es nuevo en el liceo.

Este martes y en el programa Contigo en La Mañana de Chilevisión, la madre del estudiante que agredió a profesora en Trehuaco, rompió el silencio e intentó explicar la violenta reacción de su hijo, la cual terminó con la víctima grave en un hospital de Concepción.

"Me llamaron ayer y me dijeron que mi hijo había golpeado a una profesora y le había roto la cabeza y que no sabían donde estaba mi hijo. Yo salí en su búsqueda y lo encontré cerca de mi casa", comenzó con su relato la madre del joven, quien padece de autismo.

"Estaba muy colapsado, después cuando se tranquilizó un poco dijo: 'Sí, le pegué a la profe', ahí se le vinieron los recuerdos", agregó la mujer.

La madre del menor también señaló que el estudiante había tenido un par de altercados con la profesora, a quien conoció hace unos días, ya que el joven cursa primero medio y es nuevo en el liceo.

Sobre el ataque, señaló: "No tengo como explicarlo, no me lo esperaba, él nunca había actuado de esa manera. Hace años que no tenía una descompensación de esa manera, él está con controles y tratamiento. Está todo en el informe que tiene el colegio. El profesor jefe y el tutor lo sabían".

Por último, manifestó: "Ayer tuvo clases con la profesora y cuando ella entró a la sala le preguntó si iba a trabajar o no y a él se le vinieron los momentos anteriores que había pasado y ahí no supo lo que hizo".

Padre de estudiante: "Mi hijo es autista, no un delincuente"

Mientras que el padre del joven de 14 años conversó con Radio Contacto y afirmó que "como papá, hablo con él todos los días, aunque trabajo en el norte, y siempre trato de entender lo que le pasa".

El hombre señaló que la profesora, había reiterado en más de una oportunidad que el niño "no le servía" porque no escribía, algo que causó un conflicto emocional en el joven.

Además, el progenitor del joven agregó: "Mi hijo es autista, no un delincuente", enfatizó, acusando falta de adaptación a las necesidades de su hijo.