Oposición oficia al Gobierno para que transparente si rebaja de impuestos que beneficiaría al pdte. Kast o sus ministros

En el documento se solicita al ministerio de Hacienda que detalle la estimación y aumento proyectado de los beneficios económicos y cómo podrían beneficiar al presidente y sus ministros, de acuerdo a lo presentado en su declaración de patrimonio.

Diputadas y diputados de oposición ingresaron un oficio al Ministerio de Hacienda para solicitar al gobierno que transparente los beneficios económicos que podrían percibir el presidente José Antonio Kast y sus ministros, a raíz de la rebaja de impuestos que contempla el denominado plan de “Reconstrucción Nacional“.

Esto pone foco en el proyecto de ley que pretende ingresar el Ejecutivo en el que se incluye una serie de modificaciones tributarias, como la rebaja de impuestos a las empresas del 27% al 23%.

La acción fue impulsada por los diputados Luis Cuello (PC), Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS), Boris Barrera (PC) y Daniela Serrano (PC).

A raíz de esto y tras la declaración de patrimonio e intereses del mandatario y sus secretarios de Estado, el oficio plantea que es importante cuantificar el beneficio económico que estos cambios podrían generar.

Por ello, a través del oficio, solicitaron al Ministerio de Hacienda que se realice una estimación del aumento proyectado de los beneficios económicos que podrían percibir el presidente y los ministros, de concretarse la aprobación de la ley.





En ese contexto, el escrito solicita que “se que informe la estimación y aumento proyectado de los beneficios económicos que, de ser aprobados los cambios tributarios propuestos por el Ejecutivo consistentes en la reducción del Impuesto a la Renta de Primera Categoría de un 27% a un 23%”.

“Al menos seis ministros tienen participación en empresas y sociedades de alto valor, y también el Presidente de la República. En el caso del presidente, participa en una empresa —Inversiones Padua— con un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. En el caso del ministro Daniel Mas, biministro de Energía y Economía, participa, solo como ejemplo, en una empresa cuyo valor asciende a 43.000 millones de pesos”, apuntó el diputado Cuello.

Presidente Kast realizará su primera cadena nacional

La noche de este miércoles, el presidente José Antonio Kast realizará su primera cadena nacional, en la que se espera que entregue detalles del plan de “Reconstrucción Nacional”.

El proyecto de ley incluye más de 40 medidas en diversas áreas, como la rebaja de impuestos a grandes empresas y la reintegración del sistema tributario.