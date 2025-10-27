 Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta: Auto colisionó a vehículo con 12 niñas a bordo - Chilevisión
Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta: Auto colisionó a vehículo con 12 niñas a bordo
27/10/2025 17:31

Nuevo choque de furgón escolar en Recoleta: Auto colisionó a vehículo con 12 niñas a bordo

De acuerdo a información preliminar, las menores pertenecen al Colegio María Teresa Cancino y hasta el momento hay tres con lesiones leves.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este lunes se produjo un nuevo choque de un furgón escolar y un auto en la comuna de Recoleta, región Metropolitana. 

El accidente se produjo en la intersección de Avenida Dorsal con Santa Ana, cuando un automóvil particular colisionó con el furgón. 

Al interior del vehículo escolar iban 12 niñas a bordo, todas del Colegio María Teresa Cancino de la comuna de Recoleta. 

Preliminarmente se informó que tres de las menores resultaron con lesiones leves

Bomberos, Carabineros y SAMU acudieron al lugar de los hechos para prestar ayuda en la emergencia. 

Nuevo choque a una semana de trágico accidente de furgón escolar 

Hace una semana se produjo una grave colisión entre un furgón escolar y un vehículo dejó un niño fallecido, también en la comuna de Recoleta.

El menor era Esteban Hermosilla, niño de 12 años que falleció luego de que el furgón escolar en el que iba fuera chocado por delincuentes 

