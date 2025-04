“No soy la mamá”: Vuelco en caso de mujer criticada por videos lamentando muerte de hincha albo - Chilevisión

Jessica Barros se hizo viral en plataformas como TikTok a causa de sus videos tras el deceso del niño de 12 años en el Estadio Monumental. Sin embargo, esta semana aclaró su vínculo con el menor.

Tras la muerte de los dos hinchas a las afueras del Estadio Monumental, una mujer publicó una serie de videos que hicieron creer en redes sociales que se trababa de la madre del menor de las víctimas.

Se trata de Jessica Barros, una mujer que participó en el velorio del niño de 12 años y quien compartió en plataformas como TikTok diversos registros en los que lamentó el trágico deceso ocurrido el jueves pasado.

Sin embargo, con el correr de los días se conoció que ella no era la madre y, ante los cuestionamientos y críticas, decidió publicar un comunicado en el que pidió disculpas a la familia, además de explicar sus dichos.

Mujer explicó vínculo con niño fallecido

“Pido disculpas a la familia, si los hice sentir mal", expresó. "No fue mi intención de hacer algún daño a nadie, es por eso que le pido disculpa a la familia, si es que se sintieron mal con algo que dije, y les pido por favor que ya no digan cosas que no son".

Posteriormente, publicó un nuevo video en el que ahondó en su vínculo con el pequeño fallecido: "Yo no soy la mamá del Mylan, soy una persona que lo vio crecer, que compartió muchos momentos con él", declaró.

"Yo soy una persona muy de piel, entonces a lo mejor me expresé mal, no tendría que haber dicho que era mi hijo”, reconoció en el registro, que cuenta con cerca de 20 mil reproducciones.

Finalmente, agregó: “Pero la verdad lo siento así, porque fueron muchos momentos lindos que pasé con él. Déjense de hablar tonteras que no son, porque no es mi hijo”, sentenció Jessica en la red social de videos.