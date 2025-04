Natalia Compagnon aseguró que “no hay un vínculo” entre sus hijos y ex pdta. Michelle Bachelet - Chilevisión

La ex esposa de Sebastián Dávalos habló del distanciamiento que tendrían sus hijos, Damián y Lucas, con la ex mandataria tras el quiebre matrimonial. "Ya dejé atrás a la familia Bachelet", aseguró.

Natalia Compagnon, ex esposa de Sebastián Dávalos, dio su primera entrevista en compañía de sus hijos y reveló el distanciamiento que tendrían ellos con su abuela, la ex presidenta Michelle Bachelet.

En conversación con Revista Velvet, la mujer de 42 años habló del impacto del Caso Caval en su vida y cómo ha sido "criar sola" a sus hijos tras separarse de Dávalos.

"Lo más difícil, lejos, lejos, lejos, fue cuando nos llegó la orden de desalojo de la casa donde vivíamos", reconoció. "Fue lo más fuerte, porque –como niño– que te saquen de tu hogar es súper violento, algo que nadie se espera. Yo nunca lo esperé, ¡imagínate ellos! Obvio que me preguntaron por qué estaba pasando eso. La razón era una: se vendió la casa y supieron por qué", agregó.

Compagnon indicó que en este periodo ha tenido el apoyo de su madre, a quien calificó como "una gran abuela, ella da la vida por sus nietos. Mis niños me ven como alguien que, además de amarlos profundamente, los contiene, en quien pueden refugiarse".

Compagnon acusó distanciamiento de sus hijos con ex pdte. Bachelet

Al ser consultada sobre la relación que mantienen sus dos hijos, Damián y Lucas, con Dávalos, admitió que "siempre han tenido el canal de comunicación directo. Si quieren comunicarse con él tienen cómo hacerlo, en eso no me meto".

"Su papá vive fuera; la última vez que vino fue a fines de 2023. Por lo mismo, trato de que tengan ese espacio porque, además, ya son grandes. Si hay relación o el tipo de relación que mantienen depende ellos", agregó.

En la misma línea, Compagnon expuso el escaso contacto que tendría Bachelet con sus nietos. "Ocasionalmente algún mensaje, pero no hay una relación. No hay un vínculo, ni un día a día. La última vez que se vieron fue cuando Sebastián vino a Chile en el año 2023", señaló.

"Hace muchos años se cortó la relación… Lo único que puedo decir es que en la vida no puedes mezclar las relaciones de adultos con las de los niños", agregó.

"¿Quiere decir que ella al cortar con usted, también cortó con sus nietos?", le preguntaron a la ex esposa de Dávalos, a lo que ella respondió: "Me quedo tranquila con que el canal para comunicarse con ellos siempre ha existido. Jamás les he prohibido algo, pero tampoco puedo hacer más".

"Una vez le dije a ella (Bachelet) que ojalá la relación sea permanente. Veo el vínculo que mi mamá tiene con los niños y es exquisita, de día a día, de quererse, apapacharse; una relación muy linda, ¡es la mejor abuela el mundo! En fin, estoy en otra etapa, ya dejé atrás a la familia Bachelet", centenció.