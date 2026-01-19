 “Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco Sube la cifra de fallecidos: Autoridades confirman 20 víctimas fatales por incendios forestales Investigan focos de incendios simultáneos y posible intencionalidad tras la tragedia en Biobío y Ñuble “Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales VIDEO | Revelan inéditos registros del rescate por mar en Punta de Parra
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/01/2026 23:14

“Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales

El ataque se produjo en la ciudad de Angol y los delincuentes utilizaron piedras.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este lunes, el presidente Gabriel Boric realizó una grave denuncia en medio del combate por los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

El mandatario expuso que un grupo de delincuentes atacó con piedras a un carro de Bomberos que combatía los focos incendiarios en la ciudad de Angol, provincia de Malleco, en la región de La Araucanía.

Presidente Boric denuncia ataque contra Bomberos

"En Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de Bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables", reportó el presidente a través de su cuenta de X.

En esa misma línea, informó que "hemos dispuesto la presencia de Control de Orden Público (COP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) en el sector y la Jefatura de la Defensa Nacional (JEDENA) tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda".

"Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo", cerró el mandatario, quien no entregó detalles sobre si existen personas lesionadas a raíz del ataque.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cómo donar para damnificados por incendios: Los datos de las organizaciones que reciben ayudas

Lo último

Lo más visto

Reportan accidente de Pangal Andrade en el sur: Debió ser trasladado a hospital

La periodista Cecilia Gutiérrez preocupó a los seguidores del deportista extremo, quien sufrió un problema durante su travesía en la región de Aysén.

19/01/2026

Detienen a hombre que intentaba iniciar un incendio en la comuna de Penco

El sujeto fue sorprendido por vecinos del sector los cuales dieron aviso a Carabineros quienes lo detuvieron.

19/01/2026

“Siempre hemos sido inocentes”: Hijos de Julia Chuñil dejan la cárcel y realizan grave acusación

Jeannette Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil quedaron con arresto domiciliario total y aseguraron que son acusados del crimen por el poder que hay en Chile.

19/01/2026

“Sé que es poquito”: Diego Pánico donó su sueldo de Fiebre de Baile para ayudar a víctimas de los incendios forestales

El influencer puso a disposición su propio camión para trasladar lo que él compró y donaciones de otras personas, como ropa o alimentos no perecibles. Además logró recolectar casi medio millón adicional.

19/01/2026