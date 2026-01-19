“Miserables”: Presidente Boric denunció agresión contra carro de Bomberos durante incendios forestales - Chilevisión

El ataque se produjo en la ciudad de Angol y los delincuentes utilizaron piedras.
Durante la noche de este lunes, el presidente Gabriel Boric realizó una grave denuncia en medio del combate por los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.
El mandatario expuso que un grupo de delincuentes atacó con piedras a un carro de Bomberos que combatía los focos incendiarios en la ciudad de Angol, provincia de Malleco, en la región de La Araucanía.
"En Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de Bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables", reportó el presidente a través de su cuenta de X.
En esa misma línea, informó que "hemos dispuesto la presencia de Control de Orden Público (COP) y las Fuerzas Armadas (FFAA) en el sector y la Jefatura de la Defensa Nacional (JEDENA) tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda".
"Bomberos y brigadistas tienen todo nuestro apoyo", cerró el mandatario, quien no entregó detalles sobre si existen personas lesionadas a raíz del ataque.
